أكبر عملية شحن «جوي وبحري» بتاريخ إسرائيل.. أمريكا تفرج عن شحنة «القنابل الثقيلة» (فيديو)

في أكبر عملية شحن جوي وبحري في تاريخ إسرائيل، أعلنت تل أبيب، اليوم الأحد، عن وصول شحنة “القنابل الثقيلة” التي أفرج عنها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قرار تعليقها خلال عهد إدارة “جو بايدن” السابقة.

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إدارة ترامب، وقال: إن “شحنة القنابل الثقيلة التي وصلت إلى إسرائيل أمس السبت تشكل إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي”.

وأضاف كاتس: “هذه إضافة مهمة لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي، أشكر الرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأمريكية على دعمهم الثابت لدولة إسرائيل”.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، “تضمنت حمولة السفينة من القنابل الثقيلة القنبلة “إم كيه-84″ MK-84، كما وصل إلى إسرائيل أكثر من 76,000 طن من المعدات العسكرية في 678 رحلة جوية و129 عملية شحن بحرية”.

هذا “واستخدمت قنابل “إم كيه”، التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، بنسخ أكثر تطوراً، بعدما قامت واشنطن بتحويلها إلى قذائف ذكية، عبر إضافة نظام تحديد الموقع العالمي “جي بي إس” إليها، ويقدّر وزن المتفجرات في قذائف “إم كيه-84″ بنصف طن، وتصل دائرة تأثيرها إلى 365 مترا”.