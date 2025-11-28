أكبر عملية عفو تاريخية في الإمارات.. «بن راشد» يفرج عن 2025 محكوماً

أصدر رئيس الدولة الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوامر بالإفراج عن آلاف السجناء من المؤسسات العقابية والإصلاحية، احتفاءً بالعيد الوطني الـ54 للدولة، في مبادرة تهدف إلى منحهم فرصة لبداية حياة جديدة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الدولة أمس، الإفراج عن 2937 نزيلاً ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية متنوعة، مع تكفل رئيس الدولة بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم تنفيذًا للأحكام.

وأوضحت وسائل الإعلام الإماراتية أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المفرج عنهم من العودة إلى المجتمع، وتحقيق استقرار أسرهم، وتخفيف معاناتهم، وإدخال الفرحة إلى عائلاتهم.

كما أمر بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بالإفراج عن 2025 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في الإمارة، وهم من مختلف الجنسيات، وهو الأمر الأكبر في تاريخ دبي، بحسب ما أكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان.

وأشار الحميدان إلى أن قرار الإفراج يعكس حرص القيادة الإماراتية على منح المشمولين بالعفو فرصة العودة إلى جادة الصواب والانخراط في المجتمع، مؤكداً أن النيابة العامة شرعت على الفور بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأوامر.