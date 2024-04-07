أكبر «معمّر» في العالم يكشف «سر طول العمر»

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حصول البريطاني “جون ألفريد تينيسوود”، على لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم.

وقالت الموسوعة، إن “البريطاني جون ألفريد تينيسوو”، البالغ من العمر 111 عاما و224 يوما”، حصل رسميا على لقب أكبر رجل معمر، بعد وفاة حامل اللقب السابق خوان فيسينتي بيريز عن عمر يناهز 114 عاما.

وقال “تينيسوود” في مقابلة مع موسوعة غينيس، بعد تسليمه شهادته: “إما أن تعيش طويلا أو تعيش قصيرا، ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك”.

وكشف تينيسوود، أن “سر طول العمر هو الحظ فقط”، قائلا: “إذا كنت تشرب أكثر من اللازم أو تأكل أكثر من اللازم أو تمشي أكثر مما ينبغي، إذا فعلت الكثير من أي شيء، فسوف تعاني في النهاية”.

يذكر أن “تينيسوود”، “ولد في مدينة ليفربول الإنجليزية في 26 أغسطس 1912، لا يدخن، ونادرا ما يشرب المشروبات الكحولية ويتناول السمك المقلي والبطاطس المقلية كل جمعة، كما يحمل أيضا الرقم القياسي لأكبر محارب قديم في العالم على قيد الحياة من الحرب العالمية الثانية”، وفقا لموسوعة “غينيس”.

والجدير ذكره أيضا أن أكبر امرأة معمرة في العالم هي ماريا برانياس موريرا البالغة من العمر 117 عاما وتعيش في إسبانيا.