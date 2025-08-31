أكبر مناورات عسكرية في المنطقة.. مصر والولايات المتحدة يفتتحان «النجم الساطع 2025»

بدأت فعاليات التدريب العسكري المصري الأمريكي المشترك “النجم الساطع – 2025″، الذي يمتد حتى العاشر من سبتمبر المقبل، على قاعدة “محمد نجيب” وعدد من القواعد البحرية والجوية في مصر.

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد غريب عبد الحافظ، أن التدريب يشهد مشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، إلى جانب 30 دولة أخرى بصفتها مراقبة، ويشارك فيه عناصر من الشرطة المدنية وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو.

وأشار اللواء شريف العرايشي، رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة، خلال كلمة الافتتاح، إلى أهمية “النجم الساطع” كواحد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة في المنطقة، مؤكدًا أنه يمثل فرصة لتعزيز العلاقات العسكرية بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.

من جانبه، أشاد العميد باتريك كلير، مدير التدريب من الجانب الأمريكي، بالجهود المصرية في تنظيم التدريب، مؤكداً أن المناورات توفر فرصة للتعرف على أساليب وتقاليد مختلفة في العمل العسكري، وتعزز التنسيق والتعاون بين القوات المشاركة.

وتضمنت فعاليات الافتتاح معرضاً للأسلحة والمعدات، وعروضاً للموسيقات العسكرية، كما نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطاً استعراضياً شمل إسقاطاً مظلياً بالقرب من منطقة الأهرامات الأثرية، بحضور قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة والإعلاميين، فيما عبر المشاركون عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم الذي لمسوه خلال فعاليات التدريب، مؤكّدين أن هذه المناورات تعكس مستوى التعاون العسكري المتميز بين مصر والولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى.