أكبر منتجي «الغاز الطبيعي» عربياً.. ليبيا ضمن قائمة الكبار

أظهرت بيانات منصة “الطاقة”، استنادًا إلى إحصاءات معهد الطاقة (Energy Institute)، أن ليبيا حافظت على وجودها ضمن قائمة أكبر 10 دول عربية منتجة للغاز الطبيعي خلال عام 2025، رغم تراجع إنتاجها مقارنةً بعام 2024.

وبحسب البيانات، بلغ إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي 11.7 مليار متر مكعب خلال عام 2025، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4.9% على أساسٍ سنوي، لتأتي في المرتبة التاسعة عربيًا.

وتصدرت قطر قائمة أكبر الدول العربية إنتاجًا للغاز الطبيعي بإجمالي 183.5 مليار متر مكعب، مع نمو بلغ 2.4% مقارنةً بعام 2024، تلتها السعودية بإنتاج وصل إلى 133.8 مليار متر مكعب، محققةً أكبر معدل نمو بين كبار المنتجين بنسبة 8.5%.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 98 مليار متر مكعب، منخفضًا بنسبة 1.9%، بينما احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بإنتاج وصل إلى 58.6 مليار متر مكعب، مرتفعًا بنسبة 4.3%.

وسجلت سلطنة عمان إنتاجًا بلغ 45.6 مليار متر مكعب، بزيادة نسبتها 0.9%، في حين تراجع إنتاج مصر إلى 40.8 مليار متر مكعب، بانخفاض بلغ 14%، وهو أكبر تراجع بين الدول الواردة في القائمة.

وحلت البحرين في المرتبة السابعة بإنتاج بلغ 16 مليار متر مكعب، منخفضًا بنسبة 3.1%، تلتها الكويت بإنتاج بلغ 15.5 مليار متر مكعب، مرتفعًا بنسبة 0.4%.

وجاءت ليبيا في المرتبة التاسعة بإنتاج بلغ 11.7 مليار متر مكعب، بينما حل العراق في المرتبة العاشرة بإنتاج وصل إلى 10.9 مليارات متر مكعب، مرتفعًا بنسبة 4.3%.

وتعكس هذه البيانات استمرار حضور ليبيا ضمن كبار منتجي الغاز الطبيعي في المنطقة، رغم تراجع الإنتاج خلال العام الماضي، في وقتٍ تشهد فيه أسواق الطاقة العربية تفاوتًا في معدلات النمو والانخفاض بين الدول المنتجة.

هذا ويُعد الغاز الطبيعي أحد أهم مصادر الطاقة في ليبيا، إذ يلبي جانبًا كبيرًا من احتياجات محطات توليد الكهرباء والصناعات المحلية، إلى جانب تصدير كميات منه إلى الأسواق الأوروبية عبر خط “التيار الأخضر”.

وتولي ليبيا أهميةً متزايدةً لقطاع الغاز ضمن خططها الرامية إلى تعزيز الإنتاج واستقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للطاقة.