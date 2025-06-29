أكبر 10 اقتصادات إفريقية.. تعرّف على ترتيب الدول العربية!

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول أكبر الاقتصادات الإفريقية المتوقعة لعام 2025، والذي كشف عن تصدر دولة جنوب أفريقيا لقائمة الاقتصادات برصيد ناتج محلي إجمالي يقدر بـ410 مليارات دولار.

وجاءت مصر في المركز الثاني بقيمة ناتج محلي إجمالي تصل إلى 347 مليار دولار، لتكون بذلك ضمن أكبر ثلاث اقتصادات في القارة السمراء.

واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة بناتج محلي متوقع يبلغ 269 مليار دولار، مستفيدة بشكل رئيسي من صادرات الغاز والنفط إلى دول الاتحاد الأوروبي والأسواق الآسيوية، مما يعزز موقعها الاقتصادي في القارة.

وفي مفاجأة للتقرير، تراجعت نيجيريا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، إلى المركز الرابع بناتج محلي يقدر بـ188 مليار دولار، رغم امتلاكها لثروات نفطية وزراعية ضخمة.

وجاءت المغرب في المرتبة الخامسة بقيمة ناتج 166 مليار دولار، مدعومة بشكل رئيسي بقطاعات السياحة والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتزايدة في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يعكس توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتلت المغرب كينيا في المركز السادس بناتج محلي يبلغ 132 مليار دولار، ثم إثيوبيا بـ117 مليار دولار، تليها أنغولا التي تستفيد من إنتاجها النفطي ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة، مسجلة ناتجاً محلياً يقدر بـ113 مليار دولار.

في حين جاءت كوت ديفوار في المرتبة التاسعة بناتج 94 مليار دولار، مدعومة بنمو قطاع الكاكاو والبنية التحتية المتطورة، تلتها غانا في المركز العاشر رغم الأزمات المالية التي تواجهها بناتج محلي يبلغ 88 مليار دولار.