أكبر 10 دول تمتلك 80% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية

حافظت أكبر 10 دول على ترتيبها في قائمة الدول الأعلى احتياطياً للغاز الطبيعي، مستحوذة على نحو 80% من إجمالي الاحتياطيات العالمية التي تبلغ 208.89 تريليون متر مكعب، ما يعكس ثباتاً نسبياً في سوق الطاقة العالمي وسط تحديات متجددة.

وتصدرت روسيا القائمة مجدداً باحتياطيات ضخمة تقدر بـ 46.83 تريليون متر مكعب، تلتها إيران بـ 33.99 تريليون، وقطر بـ 23.83 تريليون متر مكعب، مع استقرار في مستويات الاحتياطي لدى هذه الدول الثلاث مقارنة بعام 2023.

وسجلت السعودية، ضمن قائمة أكبر 10 دول، زيادة ملحوظة في احتياطياتها بزيادة قدرها 76 مليار متر مكعب، مدعومة بالاكتشافات الجديدة في حقل الجافورة الضخم. واحتفظت دول عربية أخرى بمواقعها في القائمة، منها قطر والإمارات والجزائر، فيما كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي شهدت تراجعاً ملموساً في احتياطياتها، بمقدار 572 مليار متر مكعب.

وجاءت قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي على النحو التالي:

روسيا: 46.83 تريليون متر مكعب إيران: 33.99 تريليون متر مكعب قطر: 23.83 تريليون متر مكعب الولايات المتحدة: 17.91 تريليون متر مكعب تركمانستان: 13.9 تريليون متر مكعب السعودية: 9.73 تريليون متر مكعب الإمارات: 8.21 تريليون متر مكعب نيجيريا: 5.98 تريليون متر مكعب فنزويلا: 5.51 تريليون متر مكعب الجزائر: 4.50 تريليون متر مكعب

وبلغت حصّة الدول العشر الكبرى من الاحتياطي العالمي نحو 165.89 تريليون متر مكعب، مع انخفاض طفيف في الاحتياطيات العالمية بأكثر من تريليون متر مكعب خلال العام الماضي.