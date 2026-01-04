أكبر 10 دول مصدرة للنفط في 2025.. السعودية وروسيا في الصدارة

شهدت أسواق النفط في عام 2025 مزيجًا معقدًا من زيادة الإنتاج، اضطرابات جيوسياسية، وتباطؤ الطلب العالمي، وفق تقرير وحدة أبحاث الطاقة السنوي.

وارتفعت صادرات النفط البحري إلى 42.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بـ40.8 مليون برميل يوميًا عام 2024، بعد أن بدأت بداية العام بأقل قليلًا من 40 مليون برميل يوميًا، قبل أن تتعافى تدريجيًا مع استقرار الأسواق.

وحافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة المصدرين بصادرات بلغت 6.09 مليون برميل يوميًا، بزيادة 160 ألف برميل يوميًا عن 2024. واحتفظت روسيا بإنتاجها عند 5.06 مليون برميل يوميًا رغم العقوبات الغربية، في حين سجلت الولايات المتحدة تراجعًا طفيفًا إلى 3.78 مليون برميل يوميًا.

وبرزت البرازيل بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميًا، معظمها متجهة إلى الصين، في حين تجاوزت الكويت نيجيريا لتصبح ضمن أكبر 10 مصدّرين، في مؤشر على تحولات الإنتاج الإقليمي.

وتأثرت التجارة العالمية بالنفط بعدة أحداث، أبرزها التوترات الأمريكية الصينية حول قناة بنما، وإغلاق مضيق هرمز أثناء الحرب بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى استمرار التأثير على حركة المرور في البحر الأحمر والعقوبات الغربية على النفط الروسي والإيراني.

ورغم التباطؤ الاقتصادي، ارتفعت واردات النفط البحرية العالمية إلى 41.95 مليون برميل يوميًا مقابل 41 مليونًا عام 2024.

وتصدرت الصين قائمة المستوردين بمعدل 10.28 مليون برميل يوميًا، مع زيادة مخزوناتها التجارية بنسبة 60% من الزيادة العالمية، فيما استوردت الهند 4.86 مليون برميل يوميًا. وشملت قائمة أكبر المستوردين كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، اليابان، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، وسنغافورة.

وتوضح هذه الأرقام أن الصين تركز على تعزيز المخزون أكثر من زيادة الطلب الفعلي، ما يعكس حذرًا كبيرًا في إدارة الطاقة وسط بيئة اقتصادية وجيوسياسية مضطربة.