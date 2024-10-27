أكثر الدول امتلاكاً للأقمار الصناعية في العالم

هناك الكثير من الدول التي لديها أقمار صناعية حول العالم، ولا يقتصر امتلاك الأقمار الصناعية على مجموعة صغيرة من دول العالم، ومن أبرز هذه الدول: روسيا، والصين وأمريكا.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى وتمتلك 5 و176 قمرا صناعيا
المملكة المتحدة: تحتل المرتبة الثانية بـ 653 قمرا صناعيا
الصين: تأتي في المرتبة الثالثة بـ 623 قمرا صناعيا
روسيا: تأتي في المرتبة الرابعة بـ 181 قمرا صناعيا
اليابان: تحتل المرتبة الخامسة بـ 88 قمرا صناعيا
الهند: تأتي في المرتبة السادسة بـ62 قمرا صناعيا
كندا: في المرتبة السابعة بـ 60 قمرا
لوكسمبورغ: في المرتبة الـ8 ولديها 57 قمرا صناعيا
فرنسا: تأتي في المرتبة الـ9 وتمتلك 50 قمرا
ألمانيا: تحتل المرتبة العاشرة بـ 47 قمرا صناعيا
المصدر: سبوتنيك
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