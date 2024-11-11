أكثر الدول شراءً وامتلاكاً للذهب  

نشر موقع “أر بي كا” الاقتصادي تقريرا، استند لبيانات البنوك المركزية حول العالم وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الذهب العالمي، سلط الضوء على مشتريات الدول للمعدن الأصفر في الفترة من 2013 إلى 2023.

ووفقا للتقرير، فقد بلغت مشتريات البنوك المركزية في العالم في نهاية العام 2023 قرابة 1037 طنا من الذهب، وهو ثاني أكبر حجم يتم شراؤه على أساس سنوي على الإطلاق.

وأظهر التقرير “أن روسيا والصين وتركيا كانوا في طليعة الدول شراء للذهب في الفترة المذكورة، حيث بلغت مشتريات الدول الثلاث 2903 أطنان من الأصفر الرنان”.

وفيما يلي تصنيف لأكثر الدول شراء للذهب في الفترة من 2013 حتى 2023:

روسيا 1298 طن

الصين 1181 طن

تركيا 424 طن

بولندا 256 طن

الهند 246 طن

أوزبكستان 154 طن

کازاخستان 151 طن

سنغافورة 103 طن

العراق 100 طن

تایلاند 92 طن

أكبر الدول امتلاكا للذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر نوفمبر 2024

الولايات المتحدة 8133,5 طن

ألمانيا 3351,5 طن

إيطاليا 2451,8 طن

فرنسا 2436,9 طن

روسيا 2335,9 طن

الصين 2264,3 طن

سويسرا 1039,9 طن

الهند 854,7 طن

اليابان 846 طن

هولندا 612,5 طن