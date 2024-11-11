أكثر الدول شراءً وامتلاكاً للذهب  

نشر موقع “أر بي كا” الاقتصادي تقريرا، استند لبيانات البنوك المركزية حول العالم وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الذهب العالمي، سلط الضوء على مشتريات الدول للمعدن الأصفر في الفترة من 2013 إلى 2023.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت مشتريات البنوك المركزية في العالم في نهاية العام 2023 قرابة 1037 طنا من الذهب، وهو ثاني أكبر حجم يتم شراؤه على أساس سنوي على الإطلاق.
وأظهر التقرير “أن روسيا والصين وتركيا كانوا في طليعة الدول شراء للذهب في الفترة المذكورة، حيث بلغت مشتريات الدول الثلاث 2903 أطنان من الأصفر الرنان”.
وفيما يلي تصنيف لأكثر الدول شراء للذهب في الفترة من 2013 حتى 2023:
- روسيا 1298 طن
- الصين 1181 طن
- تركيا 424 طن
- بولندا 256 طن
- الهند 246 طن
- أوزبكستان 154 طن
- کازاخستان 151 طن
- سنغافورة 103 طن
- العراق 100 طن
- تایلاند 92 طن
أكبر الدول امتلاكا للذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر نوفمبر 2024
- الولايات المتحدة 8133,5 طن
- ألمانيا 3351,5 طن
- إيطاليا 2451,8 طن
- فرنسا 2436,9 طن
- روسيا 2335,9 طن
- الصين 2264,3 طن
- سويسرا 1039,9 طن
- الهند 854,7 طن
- اليابان 846 طن
- هولندا 612,5 طن
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