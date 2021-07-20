أكثر من 100 ألف يُؤدون صلاة العيد في الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 20 يوليو 2021 - 11:34 | آخر تحديث: 20 يوليو 2021 - 11:51 نُشر: الثلاثاء، 20 يوليو 2021 - 11:34
دولي
وفا
منذ ساعات الفجر بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء القدس

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وعلّت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ ساعات الفجر، بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء القدس، ورددوا تكبيرات العيد وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة، عبر بوابات البلدة القديمة وفي أزقتها.

وجاءت صلاة العيد على وقع اقتحام مئات المستوطنين الصهاينة المسجد يومي الأحد والاثنين الماضيين.

صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك وكل عام وأنتم بألف خير

تم النشر بواسطة ‏وكالة وفا – WAFA News Agency‏ في الثلاثاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
آخر تحديث: 20 يوليو 2021 - 11:51
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