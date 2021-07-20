أكثر من 100 ألف يُؤدون صلاة العيد في الأقصى المُبارك

أدى أكثر من مئة ألف مصلٍ، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وعلّت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، فيما أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
ومنذ ساعات الفجر، بدأ توافد المصلين إلى المسجد من أنحاء القدس، ورددوا تكبيرات العيد وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة، عبر بوابات البلدة القديمة وفي أزقتها.
وجاءت صلاة العيد على وقع اقتحام مئات المستوطنين الصهاينة المسجد يومي الأحد والاثنين الماضيين.
مشهد مهيب من صلاة #عيد_الأضحى_المبارك في #المسجد_الأقصى. pic.twitter.com/zJQFWOfFVx— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 20, 2021
#شاهد .. تكبيرات عيد الأضحى من المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/WoAS53EogZ— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2021
التكبيرات بعد صلاة فجر يوم عيد الأضحى من المسجد الأقصى المبارك— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2021
تصوير: محمد سنجلاوي pic.twitter.com/QxNSzyVeDB
صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك
صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك وكل عام وأنتم بألف خيرتم النشر بواسطة وكالة وفا – WAFA News Agency في الثلاثاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
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