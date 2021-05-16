أكثر من 100 غارة على غزة والمقاومة تقصف تل أبيب وبئر السبع

دمرت طائرات حربية إسرائيلية، عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، فجر اليوم الأحد، في حي الرمال، غربي مدينة غزة، بدون سابق إنذار.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن شهود عيان قولهم، إنهم فوجئوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، بقصف غير مسبوق، طال المنطقة، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ودمر الشوارع والمنازل.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على قطاع غزة خلال الليل دون سابق إنذار أدت لتدمير عدد من الأبنية السكنية، وباشرت فرق الدفاع المدني عملها لإنقاذ أسر ما زالت تحت الأنقاض.

وقال الطبيب محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إن شهيدين و22 إصابة، وصلت إلى المشفى، بينها عدد من الأطفال والنساء.

وأفادت شبكة “الجزيرة” بأن طائرات الاحتلال أطلقت بعد منتصف الليل نحو 10 صواريخ على حوالي 5 أبنية سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال غرب مدينة غزة، وهو ما أدى لتدميرها كليا أو جزئيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين معظمهم أطفال ونساء، جراء الغارات الأخيرة.

وفي تعليق الغارات الأخيرة، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “استهداف المدنيين لن يحد من ضربات المقاومة، وكل جريمة يرتكبها العدو سيدفع ثمنها قبل أن تجف الدماء”.

ووجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ضربة صاروخية كبيرة لما تعرف بمنطقة تل أبيب الكبرى ومناطق إسرائيلية أخرى بعد منتصف الليل ردا على قصف المنازل في غزة.

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن 42 صاروخا سقطت على تل أبيب ووسط إسرائيل بعد منتصف الليل، في حين دوت صفارات الإنذار 3 مرات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 10 إسرائيليين أصيبوا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من غزة، لكن لم تسجل إصابات مباشرة.

واستهدف القصف مدن ريشون لتسيون وهرتسيليا وبتاح تكفا في ضواحي تل أبيب، كما ترددت أنباء عن بلوغ الصواريخ منطقة هشارون شمال تل أبيب.

وفي وقت لاحق، بعد حوالي ساعتين من هذه الضربة أطلقت الفصائل الفلسطينية دفعات جديدة من الصواريخ صوب منطقة النقب ومدينة بئر السبع وضواحيها.