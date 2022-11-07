أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 7 نوفمبر 2022 - 17:30 | آخر تحديث: 7 نوفمبر 2022 - 18:15 نُشر: الإثنين، 7 نوفمبر 2022 - 17:30
دولي
القسطل
157 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى منفذين جولات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 157 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 7 نوفمبر 2022 - 18:15
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