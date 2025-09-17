أكثر من 100 مليار دينار.. 447 مشروعاً استثماريًا لتعزيز الاقتصاد

أصدرت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، تقريرها الدوري حول المشروعات الاستثمارية المعتمدة، كاشفة عن اعتماد 447 مشروعًا استثماريًا جديدًا منذ عام 2021 حتى 2025، بتكلفة تفوق 101 مليار دينار ليبي، في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المشروعات المعتمدة 1016 مشروعًا موزعة على قطاعات متنوعة أبرزها: العقار، السياحة، الصناعة، الصحة، الطاقة المتجددة، والإنتاج الزراعي والحيواني.

وتوزعت هذه المشاريع جغرافيًا على 52 مدينة ليبية، استنادًا إلى الاحتياج المحلي، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة على مستوى المناطق.

وأوضح التقرير أن المشاريع توزعت حسب مراحل التنفيذ إلى:

398 مشروعًا تحت التأسيس

263 مشروعًا قيد التنفيذ

355 مشروعًا دخلت مرحلة التشغيل

وفي سياق دعم جهود جذب رؤوس الأموال وتعزيز التعاون الدولي، أعلنت الهيئة أن الاستثمارات تشمل شركاء من أفريقيا، آسيا، أوروبا، والأميركيتين، مما يعكس تنوع الشراكات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية الليبية.

وتؤكد هذه الأرقام على توجه الدولة نحو تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي على المديين المتوسط والطويل.