أكثر من 140 مليون طن.. الصين تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أعلنت أكبر شركة لتكرير النفط في الصين “شركة البتروكيماويات- سينوبك”، عن “اكتشاف أكثر من 140 مليون طن من احتياطي النفط الصخري المؤكد في مقاطعة “شاندونغ”.

ووفق وكالة “شينخوا”، “هذا هو أول حقل نفط صخري باحتياطيات مؤكدة تتجاوز 100 مليون طن يتم اعتماده من قبل وزارة الموارد الطبيعية الصينية، ويمثل الاكتشاف اختراقا كبيرا في التنقيب عن النفط والغاز في منطقة جييانغ النموذجية الوطنية للنفط الصخري”.

وبحسب الوكالة، “وصلت الموارد التقديرية للنفط الصخري حتى الآن إلى 10.5 مليار طن في المنطقة النموذجية، المملوكة لحقل شنغلي النفطي في شاندونغ”.

وقال سون يونغ تشوانغ، مساعد رئيس “سينوبك” والمدير التنفيذي لشركة المكتب الإداري لحقل شنغلي النفطي: إن “احتياطيات النفط الصخري المقدرة لحقل “شنغلي” النفطي تعادل موارد النفط والغاز التقليدية المكتشفة في حقل “شنغلي” النفطي على مدى أكثر من 60 عاما مضت”.

هذا “وتم اكتشاف حقل “شنغلي” النفطي في عام 1961، وبدأ تطويره في عام 1964، وأنشأت الصين ثلاث مناطق نموذجية للنفط الصخري على المستوى الوطني في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، ومقاطعة “هيلونغجيانغ”، ومقاطعة “شاندونغ”.