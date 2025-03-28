أكثر من 144 قتيل.. أسوأ زلزال يضرب ميانمار منذ عام 1946

نقلت وكالة “كيودو” عن السلطات الميانمارية، “أنه ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 144 قتيلا”، وتجاوز عدد المصابين 700 شخص”.

هذا “ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة في ميانمار، شعرت به خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاندن وتسبب الزلزال الحالي بانهيار جسر حيوي بين مدينتي ساجاينغ وماندالاي شمال غرب البلاد ودمر عددا من المباني الشاهقة”.

في السياق، أعلن وزير الدفاع التايلاندي أن “ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأن 90 في عداد المفقودين إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء جراء الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الجمعة”، وحذر حاكم بانكوك تشاتشارت سيتيفان، “من الهزات الارتدادية المحتملة وحثهم على التزام الهدوء لأن الوضع تحت السيطرة بشكل عام”.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على وسائل التواصل الاجتماعي إن “منظمة الصحة العالمية مستعدة لدعم الاحتياجات الطبية للضحايا في ميانمار وتايلاند بعد زلزال الجمعة”.

و يُعد زلزال اليوم الجمعةـ الأقوى الذي يضرب ميانمار منذ عام 1946، وربما الأشد قوة في تاريخ البلاد الحديث، ووقع الزلزال على طول صدع “ساغاينغ”، وهو أحد أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في ميانمار”.

تايلاند.. انهيار ناطحة سحاب جراء الزلزال

أعلنت الطوارئ التايلاندية “أن 43 عاملا على الأقل لا يزالون تحت أنقاض ناطحة سحاب انهارت في العاصمة بانكوك اليوم، إثر زلزال ضرب المنطقة”.

وأضافت خدمات الطوارئ في بيان: “انهارت ناطحة سحاب مكونة من 30 طابقا يجري بناؤها لإيواء مكاتب حكومية في بانكوك يوم الجمعة، مما أدى إلى محاصرة 43 عاملا بعد أن ضرب زلزال قوي المدينة”.