انطلاق امتحانات شهادتي التعليم «الأساسي والثانوي» للمدارس الليبية في الخارج

انطلقت أمس الأحد، امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج (الدور الأول) للعام الدراسي 2024–2025، تحت إشراف الملحقيات الثقافية.

ويؤدي 900 تلميذ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، فيما يؤدي 799 طالبًا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميه العلمي والأدبي.

وأنهى المركز الوطني للامتحانات عمليات ترحيل حقائب أوراق الأسئلة والإجابة إلى 32 دولة، بالتنسيق مع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم العالي.

وأثنى مدير المركز الوطني للامتحانات، مسعود، على تعاون الملحقين الأكاديميين، ولجان الإشراف، وجميع المعلمين المشاركين في تنفيذ الامتحانات بالخارج.

وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة لكافة الطلاب في المدارس الليبية خارج الوطن، معربًا عن أمانيه بالنجاح للتلاميذ والطلاب، والتوفيق لجميع القائمين على العملية الامتحانية.