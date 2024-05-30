أكثر من 200 ألف تلميذ وتلميذة ينهون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي

.أنهى (210415) تلميذا وتلميذة اليوم الخميس، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، في (14705) قاعة اِمتحانية، تخضع لإشراف (4322) مُراقبا و(4322) مُلاحظا، و(1418) اِختصاصيا اِجتماعيا ومُسعفا، ومُتابعا تربويا، و(5672) فرد حِراسة يتولُّون تأمِين مقار اللجان الامتحانية.

وحسب بيان وزارة التربية والتعليم، أجرى تلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي اِمتحانهم اليوم الخميس في مادة الجغرافيا، فيما أجرى تلامِيذ التّعليم الدّيني اِمتحانهم في مادة اللغة الإنجليزية، والتلامِيذ الصُّم وضِعاف السّمع اِمتحانهم في مادة الحاسب الآلي.

.وكانت اللجنة العُليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامّة،أصدرت تَعليمات وتوجيهات للطّلاب المُتقدّمين للامتحانات، كما أصدرت تعميمات للجان الإشراف والمراقبة، وحدّدت مهام رئيس لجنة الاِمتحانات، والملاحظين، والمراقبين.

.ووجّه وزير التّربية والتّعليم الدّكتور موسى المقريف، في كلمة له خلال اِنطلاق الاِمتحانات اللجان المركزية للإشراف على الاِمتحانات بمراقبات التّربية والتّعليم، إلى اِتِّخاذ الإجراءات الرّادعة في حقّ كل من ثبت عليه التّهاون أو المساهمة في أيّ نَوع من أنواع الغِش، وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح.

وجددت الوزارة شُكرها لمراقبي التّربية والتّعليم، والمُعلِّمين، والإداريين، والاِختصاصيين الاِجتماعيين، والنّفسيين، وأفراد الحِراسات في المؤسسات التّعليمية في عُموم البلاد، لِما بذلوه من جُهود واضحة في سبيل اِستقرار العملية التَّعليمية حسب كلمته.