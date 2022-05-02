أكثر من 200 ألف مصلٍ يُؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المُبارك

أدى أكثر من 200 ألف مصل، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر السعيد، في المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

200 ألف مصلِّ أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/3zGnp7oNXQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 2, 2022

وعقب انتهاء الصلاة، استمع المُصلون إلى خطبة العيد لخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، الذي دعا إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك لصد المخططات المشبوهة والخطيرة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها في المسجد.

وأكد الشيخ سليم أن “المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يُمكن لشعبنا الفلسطيني أو الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه، أو المساس بحرمته وقدسيته”.

المسجد الأقصى عامر بمحبيه .. من كل مكان حضروا إليه وأدوا صلاة عيد الفطر في باحاته pic.twitter.com/VUOA9zGuGd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 2, 2022

وعلت تكبيرات العيد في رحاب المسجد الأقصى، إيذانا بحلول أول أيام عيد الفطر، وسط حشود كبيرة من المصلين الذين تبادلون التهاني، وآخرون وزعوا الحلوى على أبواب المسجد، فيما قام متطوعون بتوزيع الألعاب على الأطفال في صحن مسجد قبة الصخرة.

وزين العلم الفلسطيني أجواء العيد في رحاب المسجد، ومع انتهاء الصلاة، توجه المصلون إلى مقبرتي اليوسفية والرحمة في باب الأسباط، لزيارة موتى المسلمين، كما جرت العادة في العيد.

وشهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة منذ ساعات الصباح الأولى تدفقا كبيرا للمواطنين، والعائلات، والأطفال، للمشاركة في صلاة العيد.

صور .. صلاة عيد الفطر في باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/rtNItGQr9x — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 2, 2022