أكثر من 200 قتيل.. واشنطن تواصل استهداف «قوارب المخدرات» في البحر

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة جديدة استهدفت قاربًا يُشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

ويأتي هذا الهجوم ليكون الثالث خلال أسبوع واحد، في إطار حملة عسكرية أمريكية مستمرة تستهدف قوارب يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات عبر البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، لترتفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 200 شخص منذ بداية العمليات.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن القارب المستهدف كان متورطًا في عمليات تهريب مخدرات، وأنه يُدار من قبل منظمة مصنفة إرهابية، دون تقديم تفاصيل أو أدلة إضافية حول طبيعة الاستهداف.

ونشرت القيادة مقاطع فيديو توثق الهجمات، حيث أظهرت لقطات لقارب صغير أثناء إبحاره قبل أن يتعرض للضربة ويتحول إلى كتلة من اللهب، ثم يظهر لاحقًا وهو يحترق وسط مياه المحيط مع تطاير حطام وأجسام عائمة حوله.

ويُعد هذا التسجيل، بحسب ما نشره الجيش الأمريكي على منصاته، أول مقطع يظهر بالألوان في سلسلة الفيديوهات التي توثق هذه العمليات، بعد أن كانت اللقطات السابقة تُعرض بالأبيض والأسود.

وبحسب بيانات عسكرية، ارتفع عدد القتلى في هذه الحملة إلى 202 شخص منذ انطلاقها في أوائل سبتمبر، مع تسجيل هجمات إضافية خلال أيام الثلاثاء والأربعاء.

وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تخوض صراعًا مسلحًا ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، معتبرة أنها مسؤولة عن تدفق المواد المخدرة إلى الداخل الأمريكي، ما يبرر استمرار العمليات العسكرية في البحر.

هذا وتشهد السواحل الممتدة بين البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ نشاطًا متزايدًا لشبكات تهريب المخدرات، التي تعتمد على مسارات بحرية معقدة لنقل الشحنات نحو أمريكا الشمالية.

وفي السنوات الأخيرة وسّعت الولايات المتحدة عملياتها البحرية والاستخباراتية في المنطقة ضمن إطار مكافحة التهريب، وسط جدل قانوني وإنساني متصاعد حول طبيعة هذه الضربات وغياب التفاصيل المتعلقة بآليات الاستهداف والمساءلة.

On May 29, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/ynibuPqDd3 — U.S. Southern Command (@Southcom) May 30, 2026