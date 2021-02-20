أكثر من 200 مليون شخص في العالم يتلقون لقاح كورونا

أفادت وكالة “تاس” الروسية، نقلا عن بيانات ووسائل إعلام، بأن عدد الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا في العالم تجاوز 200 مليون شخص.

وبحسب الوكالة، فقد بلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاح 200.269.332 شخصا، وهو ما يمثل 2.6 بالمائة من سكان العالم.

وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا العظمى والهند حوالي 65 بالمائة من مجموع الذين تلقوا اللقاح.

في غضون ذلك، أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.551.133.