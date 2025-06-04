أكثر من 220 ألف تلميذ وتلميذة يختتمون امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

اُختُتِمت صباح اليوم الأربعاء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، حيث أجرى التلاميذ آخر امتحاناتهم في مادة القراءة والنصوص، فيما أدى تلاميذ التعليم الديني، والصم وضعاف السمع امتحان مادة الجغرافيا.

وبحسب الوزارة، تقدم لأداء الامتحانات هذا العام 222,464 تلميذًا وتلميذة، موزعين على النحو التالي: 222,240 من التعليم الأساسي، 177 من التعليم الديني، 47 من شريحة الصم وضعاف السمع.

وفي إطار حرص الوزارة على ضمان النزاهة والشفافية، أصدر مدير المركز الوطني للامتحانات قرارات يومية بإلغاء امتحانات أكثر من 149 تلميذًا وتلميذة بسبب مشاركتهم في الغش الإلكتروني، من خلال تداول أوراق الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحان.

وبهذه المناسبة، أعربت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عن خالص أمنياتها بالتوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ، مثمنةً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأسرة التعليمية والتربوية لضمان سير العملية التعليمية والامتحانية بسلاسة وانتظام.

كما أشادت الوزارة بالدور البارز لمراقبي التربية والتعليم في البلديات، ومديري مكاتب الامتحانات، ولجان الإشراف من رؤساء لجان وملاحظين ومراقبين، إلى جانب الكوادر الطبية والحراسات الأمنية بالمؤسسات التعليمية، الذين ساهموا جميعًا في إنجاح سير الامتحانات على مستوى كافة ربوع الوطن.