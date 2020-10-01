أكثر من 29 بلدية تُطالب بإجراء انتخابات برلمانية قبل فبراير 2021

عُقِد اليوم الخميس، ببلدية طرابلس المركز، اجتماع ضم أكثر من 29 عميد بلدية من مختلف مناطق ليبيا.

وأفادت بلدية طرابلس المركز في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار الإسهام في بناء الوطن والرقي به وتحقيق العدالة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، واستشعارا للمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن ولعدم الثقة في عملية الحوار السياسي البعيد عن تطلعات وأماني كل الليبيين، بحسب البلدية.

وأصدر عمداء البلديات بيانا بشأن الوضع السياسي للدولة مؤكدين على ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات برلمانية على قاعدة الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات.

كما أكد الحاضرون على دعوة المجلس الرئاسي للعمل على توفير الدعم المادي المطلوب لذلك بالإضافة لضرورة تحمل البعثة الأممية كامل مسؤولياتها تجاه هذه الانتخابات ومطالبة البعثة بتوفير وتأمين رقابة دولية داعمة لنجاح الانتخابات.

كما أكد العمداء على ممارسة مجلس النواب المنتخب القادم مهامه لمدة عامين غير قابلة للتمديد تحت أي ذريعة كانت وعلى أن تكون أولى أولويات مهامه السيادية النظر في موضوع الاستحقاق الدستوري الذي تم إقراره من الهيئة التأسيسية وتشكيل حكومة تنفيذية بناء على الكفاءة وبعيدا عن المحاصصة والجهوية وتكليف المناصب السيادية وتوحيد مؤسسات الدولة، بحسب البيان.