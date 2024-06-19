أكثر من 30 ألف ناخب سجلوا أسماءهم للانتخابات البلدية

أفادت المفوضية العليا للانتخابات، بتسجيل أكثر من 30 ألف ناخب في انتخابات المجالس البلدية، في البلديات المُستهدفة بالعملية الانتخابية.

وأوضحت المفوضية في بيان على صفحتها الرسمية، أن الإحصائية وصلت حتى تاريخ 18 يونيو 2024، إلى (30.488) ناخبا، بينهم (24.600) من الرجال و(5.888) من النساء.

ولفتت المفوضية إلى أنه في حالة كان المواطن مقيم وغير مقيد، ترسل له رسالة نصية تحتوي على عبارة، “يرجى مراجعة لجنة قبول طلبات التسجيل”.

وحسب المفوضية، على المواطن غير المقيد بسجلات البلدية، أن يتوجه إلى لجنة قبول طلبات التسجيل في البلدية المقيم بها، ليقدم رقمه الوطني وإثبات هوية وشهادة إثبات محل الإقامة صادرة عن مختار محلة بالبلدية المقيم وغير المقيد بها.

وأوضحت أن اللجنة ستقوم بتعبئة نموذج يحتوي على معلومات الناخب وسيسلم له إيصال يفيد تقدمه بطلب التسجيل في المركز الذي يرغب التسجيل به، وبعد التأكد من صحة البيانات تتولى المنظومة إرسال رسالة إلى طالب التسجيل تؤكد تسجيله في المنظومة.