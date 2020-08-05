أكثر من 300 ألف شخص اصبحو مشردين في بيروت

أعلن محافظ بيروت مروان عبود الأربعاء أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية، التي طال الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء نحو نصف مساحتها، متسبباً بأضرار تتخطى كلفتها ثلاثة مليارات دولار.

وبحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن وكالة “فرانس برس”، قال عبود: “أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن”.

مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين 3 و5 مليارات دولار، بانتظار أن يصدر عن المهندسين والخبراء التقارير النهائية. وقال “نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها”.