أكثر من 330 ألف تلميذ.. اِنطلاق اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة

بدأ أكثر من 330 ألف تلميذ وطالب اليوم الأحد، اِمتحانات الفترة الثانية لشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدّراسي 2024-2025م، في مُختلف أنحاء ليبيا.

وبحسب وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، “يخوض 212,291 تلميذاً اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الأساسي، بينما يتقدّم 118,729 طالباً لاِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي، بأقسامها العِلمي والأدبي والدّيني، وذلك داخل مؤسّساتهم التّعليمية”.

ودعت وزارة التّربية والتّعليم “جمِيع التلاميذ والطلاب المتقدّمين للامتحانات إلى تنظيم وقتهم بشكلٍ فعّال، ووضع خطة دراسية مناسبة تُراعي قدراتهم على الحفظ والفهم، إلى جانب الحُصول على قسطٍ كافٍ من النّوم، بما يضمن لهم التّركيز خلال فترة الاِمتحانات”.

وكان المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التّربية والتّعليم، “أصدر في مارس الماضي تعميماً بشأن ترحيل موعد اِنطلاق اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة أسبوعاً دراسياً، لِتبدأ في الأحد 13 أبريل، وتنتهي في 24 أبريل كحدٍ أقصى، وذلك حرصاً على تحقِيق الأهداف التّعليمية والتّربوية المرجوّة من هذه الاِمتحانات”.