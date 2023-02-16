أكثر من 36 ألف.. ارتفاع وفيات زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الثلاثاء ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 36 ألفا و187 شخصا.

وأشارت إدارة الكوارث والطّوارئ إلى إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال من الولايات التي أصابتها الكارثة، موضحة أنّ 35 ألفا و249 عامل بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة بمن فيهم الفرق الدولية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطّوارئ أنّ عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمين من دول أخرى بلغ 9 آلاف و456 فردا.

ولفتت إلى أن اجمالي عدد العناصر العاملة في منطقة الزلزال من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية بلغ 249 ألفا و89 شخصا.