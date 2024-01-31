أكثر من 4 آلاف شخص ناموا في العراء في مدينة لندن خلال 3 أشهر

في وقت يزداد عدد الأشخاص الذي ينامون في شوارع لندن بمقدار الربع تقريبا هذا الشتاء، بحسب بيانات نشرت اليوم، دعا رئيس بلدية لندن صادق خان الحكومة للمساعدة في مواجهة مشكلة المشردين.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجمعيات الخيرية المعنية بالتشرد أحصت 4389 شخصا ينامون في العراء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، مقارنة ب3570 شخصا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 23 في المئة.

وبحسب إحصائيات هذه الجمعيات فإن أكثر من 1200 شخص لجؤوا إلى أماكن الإقامة الطارئة خلال موجة البرد التي استمرت أسبوعين في يناير، عندما فعّل رئيس بلدية المدينة بروتوكول طوارئ الطقس القاسي، وهي زيادة 30 في المئة عما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن بين هؤلاء، 242 شخصا منحوا وضع لاجئين حديثا وغادروا لتوهم أماكن الإقامة التي توفرها الحكومة، وفقا لبيانات من مجالس لندن التي تمثل السلطات المحلية البالغ عددها 32 في العاصمة البريطانية.

وقال خان في بيان “النهج العدائي الذي تواصل الحكومة اتباعه تجاه اللاجئين يعني أن مئات الأشخاص يصبحون بلا مأوى أو ينامون في شوارعنا”.

وأضاف خان “بصفتي رئيس بلدية، أنا مصمّم على بذل كل ما في وسعي للعمل مع الإدارات المحلية والقطاع التطوعي لمواجهة النوم في الشوارع وأدعو الوزراء إلى دعم جهودنا لإنهاء هذا الوضع المخزي”.

وأعلن خان أيضا إنشاء مركز جديد في غرب لندن يوفر أسرّة إضافية للتعامل مع العدد المتزايد من الأشخاص الذين ينامون في العراء.

وتفسّر هذه الزيادة في عدد المشرّدين بأزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على المملكة المتحدة منذ أكثر من عام وبارتفاع فواتير الغذاء والطاقة والإيجار والرهون العقارية.