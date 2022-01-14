أكثر من 4 مليار دولار إيرادات قطاع النفط لشهري نوفمبر وديسمبر

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ صافي الإيرادات خلال شهري نوفمبر وديسمبر لمبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماوية بلغ أكثر من 4 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت اوطنية للنفط أنها حققت في نوفمبر قرابة 2 مليار دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 92 مليون دولار أمريكي، في حين كان صافي إيرادات المنتجات النفطية أكثر من 46 دولار أمريكي، ووصلت عوائد البتروكيماويات قرابة 4 مليون دولار أمريكي.

وبينت الوطنية للنفط أن شهر ديسمبر تمتع بأعلى الإيرادات المحققة طوال العام، حيث بلغت إيرادات النفط الخام قرابة 2 مليار دولار أمريكي، تليها إيرادات الغاز والمكثفات بلغت 120 مليون دولار أمريكي، ثم إيرادات المنتجات النفطية بلغت 101 مليوندولار أمريكي وإيرادات البتروكيماويات أكثر من 2 مليون دولار أمريكي.

واضافت الوطنية للنفط أنّ الإيرادات لاتتضمن قيمة شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري ويتم تحميل قيمتها على الشركة العامة للكهرباء، كما لاتتضمن قيمة تزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية ويتم تحمليها على الشركة ليصل إلى تسويتها لاحقا.

وأشارت الوطنية للنفط إلى تحقيقها فائض في الدخل من سبتمبر 2020 عند رفع حالة القوة القاهرة حتى ديسمبر 2021 أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.