أكثر من 40 مليون إصابة مؤكدة بـ«كورونا» في العالم

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الاثنين، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم عتبة 40 مليون حالة.

وقالت الجامعة في بيان، إنّه “من المحتمل أن يكون الرقم العالمي الفعلي لحالات الإصابة بكورونا أعلى بكثير”.

وأضافت: “الكثير من الناس لم تظهر عليهم أعراضا وأخفت بعض الحكومات العدد الحقيقي للحالات”، حسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

واستغرقت جائحة كورونا 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون، وذلك مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.

وأشارت جامعة “جونز هوبكنز” إلى رصد 1.1 مليون حالة وفاة بالفيروس حول العالم حتى صباح الإثنين.

وبينما تم رصد أكبر عدد من حالات الإصابة في الولايات المتحدة، والبرازيل والهند، إلا أن الطفرة التي حدثت في العام خالا الأسابيع الأخيرة في عدد الإصابات كانت على خلفية الحالات التي سجلتها أوروبا.

وسجلت الدول الأوروبية خلال أسبوع واحد نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإحصاءات غير الرسمية، تم شفاء أكثر من 30 مليون شخص حول العام من فيروس كورونا.