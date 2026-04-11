أكثر من 60 صاروخاً خلال ساعات.. صواريخ ومسيرات من لبنان تهزّ إسرائيل

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مساء الجمعة وفجر السبت، تصعيدًا عسكريًا واسعًا تمثل في إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأعلى والجليل الغربي داخل شمال إسرائيل، في تطور ميداني لافت زاد من حدة التوتر على الجبهة الشمالية.

وأفادت التقارير بأن صافرات الإنذار دوّت بشكل متتالٍ في عشرات البلدات، بينها صفد وبيريا وكاديتا وميسغاف عام ومطلة وكريات شمونة، إضافة إلى امتداد الإنذارات إلى مدينة نهاريا ومحيطها، بما في ذلك المناطق الصناعية وشواطئ أخزيف وبيتزيت وروش هانيكرا وشلومي، إلى جانب بلدات في الجليل الأعلى والجليل الغربي.

وسادت حالة من الذعر بين السكان الإسرائيليين، بالتزامن مع استنفار واسع لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لمحاولة التصدي للهجمات الصاروخية والمسيرات القادمة من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط مباشر لصواريخ داخل مدينة نهاريا، ما تسبب بإصابات وأضرار مادية في عدد من المباني، كما أظهرت مقاطع مصورة لحظة سقوط صاروخ في مدينة صفد مع تسجيل أضرار وُصفت بالجسيمة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير ميدانية إلى أن فرق الإسعاف التابعة لـنجمة داود الحمراء توجهت إلى مواقع في كريات شمونة بعد بلاغات عن إصابات، عقب سقوط صواريخ في مناطق لم تُفعّل فيها صفارات الإنذار بشكل كامل، دون تأكيدات نهائية بعدد الإصابات حتى الآن.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية اعتراض عدد من الصواريخ، بينما سقط بعضها في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات إضافية، في حين تم رصد تسلل أربع طائرات مسيّرة من لبنان إلى أجواء الجليل الأعلى، جرى إسقاط عدد منها.

وتزامن ذلك مع حالة تأهب قصوى في بلدات الشمال، وسط استمرار عمليات تمشيط تنفذها الشرطة الإسرائيلية في مواقع سقوط المقذوفات.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تم إطلاق أكثر من 60 صاروخًا من لبنان منذ ساعات الصباح باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى موجة إنذارات واسعة ومتكررة في كريات شمونة والمطلة وأفيفيم وبلدات أخرى في الجليل.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية شملت استهداف مواقع وتجمعات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان ومحيطه، إضافة إلى قصف مستوطنات شمالية مثل المطلة وشلومي، واستهداف مرابض مدفعية ومواقع عسكرية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما أصدر حزب الله بيانًا عسكريًا بتاريخ 10 أبريل 2026، أعلن فيه تنفيذ 58 عملية عسكرية خلال يوم واحد، شملت استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي ومواقع عسكرية ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والمدفعية، وفق تسلسل عملياتي امتد على مدار ساعات اليوم.

وأشار الحزب إلى أن هذه العمليات تأتي “ردًا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”، مؤكدًا أن عملياته شملت مواقع في محيط الحدود وصولًا إلى عمق شمال إسرائيل، بينها قواعد عسكرية وتجمعات مدفعية ومناطق انتشار قوات.

وفي بيان لاحق، شدد حزب الله على أن “الرد سيستمر ما دام العدوان مستمرًا”، مؤكداً أن ما يقوم به يأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن الأراضي اللبنانية ومنع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية.

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لاحقًا السماح للسكان بمغادرة المناطق المحمية في عدد من بلدات الشمال، بعد ساعات من الإنذارات المتواصلة التي شملت نهاريا وروش هانيكرا وشلومي وبلدات إضافية في الجليل الغربي.

وبقيت الأوضاع في شمال إسرائيل ولبنان متوترة، مع استمرار حالة الاستنفار العسكري وعمليات الرصد والمتابعة على جانبي الحدود، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد.