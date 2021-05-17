أكثر من 60 غارة في نصف ساعة على غزة

تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم، بعد عشرات الغارات العنيفة منتصف ليلة الاثنين والتي شملت مواقع مدنية وشوارع رئيسية ومؤسسات حكومية، وذلك لليوم الثامن على التوالي.

وقصفت طائرات الاحتلال فجراً، منازل في دير البلح وسط القطاع، وحي الزيتون جنوبا، وحي الشجاعية شرقا.

واستهدفت الغارات مفترقات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية غرب مدينة غزة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو نفذت هجمات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وسُمع دوي انفجارات كبيرة في كل أنحاء القطاع نتيجة للغارات.

وقال شهود عيان إن استهدافات الطائرات الإسرائيلية طالت مواقع من جنوب قطاع غزة وحتى شماله.

وأفادت شبكة “الجزيرة” بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 60 غارة في غضون نصف ساعة بعد منتصف الليل تركزت في غرب وشمال غزة، بالإضافة إلى الجنوب، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية.

ورُصِدت ألسنة دخان كثيفة وأصوات انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة من مدينة غزة ومحيطها، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة قرب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وقصف مجمع أنصار الحكومي الذي يضم العديد من مقرات الأجهزة الحكومية والأمنية، كما استهدفت الغارات مواقع للمقاومة غربي مدينة غزة وشمالها.

من جهتها ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية، حيث أعلنت “سرايا القدس” قصف سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف بدفعات صاروخية مكثفة، وقالت: “وجهنا ضربة صاروخية مكثفة ردا على القصف الإسرائيلي وإرهاب المدنيين الآمنين” الليلة الماضية.

وبلغ عدد المباني التي قصفت من قبل الاحتلال في قطاع غزة 90 بناية، بينها 6 أبراج سكنية دمرت 3 منها تدميرا كاملا.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 197 بينهم 58 طفلا و34 امرأة، كما بلغ عدد الإصابات 1235 جريحا، وأضافت الوزارة أن اعتداءات الاحتلال تسببت في نزوح أكثر من 40 ألفا بحثا عن الأمان.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” (UNRWA) أن أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي.