أكثر من 7 ملايين طن صادرات النفط الليبي لإيطاليا في عام 2024

احتلت ليبيا أعلى ترتيب بين الدول المصدرة للنفط إلى إيطاليا، وجاءت في المرتبة الثانية دول الاتحاد السوفييتي سابقا، وبخاصة أذربيجان وكازاخستان، اللتين صدرتا معا 10,63 مليون طن من النفط الخام إلى إيطاليا.

وأفادت بيانات اتحاد الطاقة من أجل التنقل (Unem) حول واردات النفط الخام في إيطاليا، بأنه في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، رسمت بيانات اتحاد الطاقة الإيطالي صورة مثيرة للاهتمام ومعقدة لديناميكيات التجارة الدولية حول واردات النفط الخام في إيطاليا.

وذكر اتحاد الطاقة الإيطالي أن ليبيا جاءت في أعلى ترتيب الدول الموردة للنفط إلى إيطاليا، والتي تظل المصدر الرئيسي للنفط إلى إيطاليا أيضًا في الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح أنه في الفترة بين يناير ويوليو من العام الحالي 2024، استوردت إيطاليا ما مجموعه 7.39 مليون طن من النفط الخام الليبي، أي ما يعادل 22.3 في المائة من الإجمالي الوطني.

ووصف اتحاد الطاقة الإيطالي أن هذا الرقم يمثل نموًا كبيرًا بنسبة 28.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد أهمية ليبيا كشريك استراتيجي لإمدادات الطاقة، على الرغم من الوضع السياسي الداخلي الهش.