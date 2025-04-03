أكثر من 90 مليون شخص معرضون للخطر.. أعاصير عنيفة تضرب أمريكا وإنذارات إخلاء عاجلة

ضربت أعاصير وعواصف عنيفة مناطق عدّة في امريكا، مما أدى إلى سقوط خطوط كهرباء وأشجار وتدمير أسطح منازل، وأُطلقت عشرات التحذيرات من الأعاصير والعواصف الرعدية الشديدة في أجزاء من ولايات أركانسو وإلينوي وميزوري وميسيسيبي.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرا طارئا من إعصار لفترة وجيزة في شمال شرق أركانسو، وكتب على منصة “إكس”: “هذا وضع يهدد الحياة، ابحثوا عن مأوى فورا”.

وبحسب الوكالة، وفقا لمركز التنبؤ بالعواصف ومقره أوكلاهوما، فإن “أكثر من 90 مليون شخص معرضون لخطر الطقس العنيف في منطقة واسعة تمتد من تكساس إلى مينيسوتا ومين”.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية هذه الأحوال الجوية العنيفة، إلى “ارتفاع درجات الحرارة نهارا، إلى جانب الغلاف الجوي غير المستقر والرياح القوية، والرطوبة العالية القادمة من خليج المكسيك”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع أن تزداد مخاطر الفيضانات المفاجئة خلال الأيام المقبلة في الجنوب والغرب الأوسط، مع تحول العواصف الرعدية المتجهة شرقا إلى عواصف فائقة القوة”.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أن “العواصف القوية ستؤدي إلى فيضانات مفاجئة خطيرة ومهددة للحياة حتى يوم السبت”، مشيرا إلى أن أكثر من 30 سنتيمترا من الأمطار قد تتساقط خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن “هذا نادر الحدوث، ويقع مرة واحدة في الجيل أو حتى في العمر كله”، لافتة إلى أن “كميات هطول الأمطار والتأثيرات المحتملة قد تكون تاريخية”.

My prayers tonight are with those in Arkansas impacted by the storm system that is still making its way through the state, particularly in Jonesboro, Lake City, Monette, and other areas of east and south Arkansas where tornadoes have been confirmed to have touched down. Please… pic.twitter.com/k9A55HJaIj — Attorney General Tim Griffin (@AGTimGriffin) April 3, 2025

These Tornadoes are insane, praying for anyone in the path! This one was in Arkansas 🙏🌪️ pic.twitter.com/EuVjFh99m3 — Vicki WarriortoTruth 📖🛡⚔️🇺🇸♥️ (@Warriortotruth) April 3, 2025

Video of a strong tornado in Lake City Arkansas this evening. VIOLENT TORNADO NEAR LAKE CITY, ARKANSAS.

This tornado has moved into the Missouri bootheel and is no longer a threat.

Remain weather aware!https://t.co/OM2o2IYUtA pic.twitter.com/v46h2Cq2vY — News Channel3 Now (@newschannel3now) April 3, 2025

🚨#BREAKING: A Tornado Emergency has been issued for an extremely large and violent tornado on the ground



📌#Lakecity | #Arkansas



The National Weather Service has issued a tornado emergency for Blytheville, Trumann, Lake city and Gosnell, Arkansas, as a confirmed, massive, and… pic.twitter.com/F1pWmcBZ4T — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 2, 2025

Live look of tornado warned storm passing through Mountain Home Arkansas, Ominous clouds rolling through, heavy rain and wind observed based on the looks of the traffic cam.#arwx #Arkansas pic.twitter.com/nshUjMKoca — ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) April 2, 2025