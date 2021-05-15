أكثر من 90 نائبًا يدعون حكومة الوحدة إلى إطلاق حملة لدعم فلسطين

دعا 91 نائبًا بمجلس النواب، حكومة الوحدة الوطنيّة إلى إطلاق حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للفلسطينيين؛ لتمكينهم من مُجابهة العدوان السافر لقوّات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم الدعم للمرابطين في الأراضي الفلسطينية.

وحث النواب في بيان لهم، أمس الجمعة، وزارة الخارجية على التواصل مع الدول الإسلاميّة والعربيّة، من أجل اتخاذ موقف جاد يوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني.

كما دعا البيان الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إصدار توجيهات لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المُبارك، والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيّته حية تتوارثها الأجيال.

واستنكر النواب الهجوم الغاشم على الشعب الفلسطيني، وحالة الشلل التي أصابت الأمة العربية والإسلامية، وتخاذلها عن نصرة المرابطين في الأقصى، معتبرين ذلك تواطئا مع آلة الحرب الصهيونية، ومشروع التطبيع، بحسب نص البيان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومها على قطاع غزّة، وسط اشتباكات مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة والضفة الغربية، ولا زالت تسعى إلى إخلاء سكان حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون بأن ما لا يقل عن 130 شخصا لقوا حتفهم في غزة منذ يوم الاثنين، بينهم أطفال ونساء، جراء القصف الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 900 آخرين.