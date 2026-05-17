أكسيوس: كوبا تدرس استخدام 300 مسيّرة ضد أهداف أمريكية

كشف تقرير لموقع أكسيوس الأميركي عن معلومات استخباراتية تفيد بأن كوبا تناقش إمكانية استخدام مئات الطائرات المسيّرة في هجمات محتملة تستهدف أهدافاً أميركية، في تطور يثير مخاوف أمنية متزايدة لدى واشنطن.

وبحسب التقرير، استحوذت كوبا على أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية خلال الفترة الأخيرة، وبدأت مناقشات داخلية بشأن احتمال استخدامها في استهداف قاعدة غوانتنامو الأميركية، وسفن عسكرية أميركية، إضافة إلى احتمال توجيه ضربات نحو مدينة كي ويست في ولاية فلوريدا، الواقعة على مسافة تقارب 90 ميلاً شمال هافانا.

وتشير المعلومات الاستخباراتية، وفق المصدر ذاته، إلى أن هذه النقاشات قد تُستخدم كذريعة محتملة لأي تحرك عسكري أميركي مستقبلي، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين واتهامات أميركية لكوبا بالارتباط بفاعلين إقليميين ودوليين، بينهم إيران وروسيا.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الإدارة الأميركية تنظر بقلق متزايد إلى تطور تقنيات الطائرات المسيّرة في كوبا، خصوصاً مع وجود ما وصفه بـ”فاعلين خطرين” مثل جماعات إرهابية وكارتلات مخدرات وإيرانيين وروس، مضيفاً أن “التهديد يتزايد”.

وأضاف المسؤول أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف شدد على ضرورة منع تحول كوبا إلى منصة يستخدمها خصوم الولايات المتحدة لتنفيذ أجندات عدائية في نصف الكرة الغربي، مؤكداً أن المنطقة “لا يمكن أن تتحول إلى ساحة مفتوحة للخصوم”.

ووفقاً للمعلومات التي أوردها أكسيوس، فقد حصلت كوبا على طائرات مسيّرة هجومية ذات قدرات متفاوتة من روسيا وإيران منذ عام 2023، مع تخزينها في مواقع مختلفة داخل الجزيرة، فيما طلب مسؤولون كوبيون خلال الشهر الماضي مزيداً من الطائرات والمعدات العسكرية من موسكو، بحسب مسؤولين أميركيين.

كما أشار التقرير إلى وجود معلومات استخباراتية تفيد بأن مسؤولين كوبيين يدرسون أساليب مقاومة تعتمد عليها إيران في مواجهة الولايات المتحدة، في وقت تُظهر فيه التقديرات الأميركية أن روسيا والصين تديران منشآت تجسس متقدمة داخل الأراضي الكوبية لجمع معلومات استخباراتية.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن نحو 5000 جندي كوبي شاركوا في القتال إلى جانب القوات الروسية في الحرب الأوكرانية، وهو ما تقول واشنطن إنه ساهم في نقل خبرات تتعلق بحرب الطائرات المسيّرة إلى داخل كوبا.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن هذه التطورات تعكس اندماجاً في “منظومات عسكرية متعددة”، مضيفاً أن “هذه العناصر جزء من منظومة موسعة تتقاطع فيها خبرات روسيا وإيران، وهو ما يتطلب استعداداً أميركياً أكبر”.

وفي المقابل، تصنف الولايات المتحدة كوبا دولة راعية للإرهاب، وتتهمها بالعمل على تصدير الفكر الثوري في أميركا اللاتينية، بينما يرى مسؤولون أميركيون أن القرب الجغرافي لكوبا، على بعد 90 ميلاً فقط من السواحل الأميركية، يجعل أي تطور عسكري هناك مصدر قلق مباشر.

وبحسب التقرير، لا تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن كوبا تخطط لهجوم وشيك أو تمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ عمليات جوية واسعة، إلا أن مجرد مناقشة سيناريوهات استخدام الطائرات المسيّرة يثير مخاوف استراتيجية متزايدة داخل واشنطن.