أكسيوس: مساعي ترامب لإبعاد روسيا والصين والهند بعضها عن بعض لم تحقق نتائج

أكد موقع أكسيوس أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبعاد روسيا والصين والهند بعضها عن بعض لم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

وأشار المقال إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي واجه الرسوم الجمركية والإهانات من قبل ترامب، تواصل بشكل ودي مع الزعيمين الروسي والصيني خلال زيارته الأولى للصين منذ سبع سنوات.

وأضاف الموقع أن محاولات ترامب لدق إسفين بين الهند وروسيا، وفي الوقت ذاته إبعاد روسيا عن الصين، لم تنجح، وأن صور الزعماء الثلاثة معا في القمة تمثل “ضربة رمزية على الأقل” للسياسات الأمريكية.

وأشار المقال إلى أن الرسوم الأمريكية على الهند بسبب مشتريات النفط الروسي أثارت غضبا في نيودلهي، وأن مودي ألمح إلى أن بلاده لن تتخلى عن شراء النفط الروسي، واتخذ خطوات لتعزيز العلاقات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجاء هذا اللقاء خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، والتي جمعت زعماء أكثر من 20 دولة وتعد الأكبر في تاريخ المنظمة.

قادة روسيا والصين والهند يرسلون رسالة قوية لواشنطن خلال قمة منظمة شنغهاي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قادة روسيا والصين والهند، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وناريندرا مودي، أظهروا وحدة واضحة خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين، في إشارة قوية إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن القادة الثلاثة شبكوا أيديهم وتعانقوا، ما اعتبر رمزًا للتعاون والوحدة، على خلفية محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء الصين وكسر الروابط بين روسيا والصين وإبعاد الهند عن النفط الروسي.