أجواء صيفية معتدلة ورياح نشطة على الشمال حتى نهاية الأسبوع

تسود أجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق ليبيا بداية من اليوم السبت 9 أغسطس 2025 وخلال اليومين القادمين، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار على المناطق الساحلية بين 29 و34 درجة مئوية مع زيادة في نسبة الرطوبة، فيما تصل درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب إلى ما بين 36 و39 درجة مئوية.

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، تشهد بعض مناطق الشمال الشرقي، مثل سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر، نشاطاً في الرياح الشمالية الغربية التي قد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة، مما قد يسبب بعض التأثيرات المحلية.

وتتسم حالة السماء في مناطق راس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة بالصفاء إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتكون السماء قليلة السحب تتكاثف أحيانًا، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة في بعض المناطق.

وتشهد مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة سماء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية شرقية معتدلة، ودرجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، كما تسود نفس الظروف في الواحات والسرير وتازربو والكفرة مع رياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.