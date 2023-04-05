أكّدا التزامهما بتحقيق السّلام.. «باتيلي» يكشف فحوى لقائه «حفتر» و«عقيلة»

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إنّ خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، جدّدا التزامهما بتحقيق سلام دائم في البلاد من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وعملية مصالحة وطنية شاملة.

وأوضح باتيلي أنّ اجتماعه مع حفتر وعقيلة صالح الثلاثاء في مدينة بنغازي، ركّز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير، بحسب ما نشر على حسابه الشخصي في «تويتر».

واتفق باتيلي مع حفتر وعقيلة على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الأمل والمصالحة بين الليبيين، بما في ذلك قادة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء ليبيا، لتحقيق السلام والاستقرار.