أكّدت تضامنها الكامل مع سوريا.. ليبيا تدين تفجير دمشق وتصفه بـ«العمل الإرهابي»

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، بأشد العبارات التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، والذي وقع يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء.

وأعربت الوزارة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا موقف دولة ليبيا الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، مهما كانت دوافعه أو مبرراته، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وصون أرواح المدنيين.

كما جددت الوزارة تضامن دولة ليبيا مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، مؤكدة أهمية حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي، بما يعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.