ألبانيا.. احتجاجات على مقتل مخالف لحظر التجول على أيدي الشرطة

الشرطة الألبانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المحتجين على قتل الشرطة مواطنا خالف حظر التجول المفروض في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحتجين طالبوا أمس الأربعاء بإقالة وزير الداخلية، ورشقوا مقر الوزارة بمختلف الأجسام وأضرموا النار في عدد من أشجار عيد الميلاد التي نصبت في العاصمة تيرانا تحضيرا للعيد.

وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن إصابة شرطيين وصحفي واحد بجروح طفيفة وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ويأتي ذلك بعد مقتل المواطن كلوديان راشا البالغ 25 سنة من العمر يوم الثلاثاء، على يد الشرطة لمحالفته حظر التجول.

وقالت الشرطة إن مقتل المواطن ناجم عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة التي كانت تعتقد بوجود سلاح بحوزته قبل أن يتبين عكس ذلك.