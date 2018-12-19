ألبانيا تطرد دُبلوماسيينِ إيرانيينِ لـ”أسباب أمنية”

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، عن المتحدث باسم الخارجية الألبانية “إدليرا برندي”، قوله إن “بلاده طردت الدبلوماسيين الإيرانيين لأسباب أمنية”، مضيفًا أنهم “اتخذا خطوات تقوّض أمن ألبانيا وأصبحا غير مرغوباً بهم”.

وأضاف برندي أن “هذا التحرك جاء بعد التنسيق مع بعض الدول الحليفة”، منوهًا إلى أن “الدبلوماسيين الإيرانيين انتهكا لوائحهم الدبلوماسية”.

وتضم ألبانيا معسكرًا لمجموعة من المعارضين الإيرانيين الذين يعرفون بـ”منظمة مجاهدي خلق” التي انتقلت من العراق في سبتمبر 2016، بجهود من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.