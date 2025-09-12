ألبانيا.. تعيين وزيرة بالذكاء الاصطناعي لإدارة «المناقصات»

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، عن خطوة غير مسبوقة عالمياً، تتمثل في تعيين روبوت ذكاء اصطناعي باسم “دييلا” وزيراً جديداً في حكومته، مكلفاً بإدارة وإسناد جميع المناقصات العامة، ضمن جهود الحكومة للقضاء على الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي.

وأشار راما إلى أن اسم الروبوت “دييلا” يعني “الشمس” باللغة الألبانية، موضحاً أنه أول وزير في تاريخ ألبانيا لا وجود مادياً له، بل هو نظام ذكي افتراضي تم تطويره باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد راما: “دييلا سيجعل المناقصات العامة في ألبانيا خالية من الفساد بنسبة 100%”.

ويأتي تعيين “دييلا” في سياق جهود الحكومة لمعالجة الفضائح المتكررة المتعلقة بالعقود العامة، والتي شكلت عائقاً أمام مساعي ألبانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو الهدف الطموح الذي يسعى راما لتحقيقه منذ ولاياته السابقة.

وبدأ “دييلا” عمله في وقت سابق على منصة “إي ألبانيا” الرقمية، حيث ساعد المواطنين والشركات في الحصول على الوثائق الرسمية إلكترونياً، ما ساهم في تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات الإدارية.

مزايا “دييلا” وتفرده

يمتاز الروبوت بعدة خصائص فريدة، أبرزها عدم قابليته للرشوة أو التأثير أو الضغط، كما يرتدي الزي الألباني التقليدي ويستخدم الأوامر الصوتية لإصدار الوثائق الرسمية المختومة إلكترونيا، ومن المهام الموكلة إليه تقييم العروض، وتوظيف المواهب من جميع أنحاء العالم، مع كسر “الخوف من التحيّز وجمود الإدارة”.

هذا وعلى الرغم من التفاؤل الحكومي، أثار القرار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب بعض المواطنين عن شكوكهم في جدوى تعيين روبوت، وتخوفهم من احتمال استمرار الفساد بطرق جديدة يصعب كشفها.