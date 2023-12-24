ألطون : تركيا ستواصل تطوير علاقتها مع ليبيا

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ” فخر الدين ألطون”، دعم بلاده لليبيا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن “أنقرة” ستواصل تطوير علاقاتها مع ليبيا، بموجب العلاقات الودية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن “ألطون” قوله خلال كلمته في أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، إن مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون والعمل المشترك في مجال الإعلام والاتصال العام الماضي ستساهم في تعزيز التواصل بين البلدين.

وأشار “ألطون” إلى أن “ليبيا وتركيا” تعرضتا لكوارث طبيعية خلال العام الحالي، وهو ما أسفر عن فقدان آلاف الأشخاص، مؤكدا أن أنقرة ستظل على الدوام بجانب الشعب الليبي دونما أي تردد.

وأمل “ألطون” أن يكون منتدى طرابلس للاتصال، والذي عقدته حكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد كبير من الإعلاميين و الفنانين العرب والأجانب، بادرة أمل، وأن يكون مثمرا في مجال التواصل.