ألعاب بلايستيشن 4 تتعرض للتدمير عبر برمجيات خبيثة في رسائل إلكترونية

كشفت موقع متخصصه بشؤونالألعاب أن عدداً كبيراً من مالكي ألعاب “PlayStation 4” بدأوا يشتكون من عمل منصات تشغيل ألعابهم في الفترة الأخيرة.

حيث أن المشكلة بدأت بالظهور مؤخرا، بعدما استلم المالكين عدد من أجهزة “PlayStation 4” رسالة إلكترونية على أجهزتهم، تحوي برمجيات خبيثة أدت إلى توقف الأجهزة عن العمل، ولمعالجة تلك المشكلة، لا يكفي أن يقوم المستخدمون بعملية إعادة إقلاع أجهزتهم، بل توجب عليهم الدخول إلى إعدادات الجهاز، والضغط على خيار “ضبط إعدادات المصنع”، والعودة بالأجهزة إلى الوضع البرمجي الذي كانت عليه عند شرائها.

وينصح الخبراء مالكي منصات “PlayStation 4” لتفادي مثل هذه المشكلة بالدخول إلى إعدادات الرسائل الإلكترونية، والضغط على خيار “تلقي الرسائل من الأصدقاء فقط”، تفاديا لاستلام أية رسائل تحوي برمجيات خبيثة.