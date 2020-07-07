ألغام عناصر حفتر.. إصابات جديدة وقلق أممي

أفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” بانفجار لُغم أرضي في منزل بمنطقة عين زارة صباح اليوم الثلاثاء، نتج عنه إصابة عامل أفريقي الجنسية.

وأوضح المركز أنه خلال الساعات الـ72 الأخيرة وصل عدد الإصابات نتيجة األلغام التي زرعتها عناصر حفتر ومرتزقة فاغنر إلى 9 إصابات وحالتي وفاة.

وأشار إلى أن الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام.

يأتي ذلك في حين، أفاد مركز الطب الميداني والدعم، بأن المستشفى الميداني الكحيلي، استقبل أمس الاثنين 3 حالات مدنية إثر إنفجار لغم بمنطقة عين زارة وكانت الإصابات مختلفة على مستوى الرأس و البطن والساقين، وتم إحالتهم إلى المستشفى الجامعي طرابلس قسم الجرحى.

بتاريخ اليوم الاثنين الموافق الاثنين 06-07-2020 م إستقبل المستشفى الميداني الكحيلي ثلاثة حالات مدنية إثر إنفجار لغم… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Montag, 6. Juli 2020

كما قام المستشفى الميداني عين زارة “الكحيلي” أمس الاثنين، بإسعاف المواطن الطاهر احمد عياد 49 سنه متأثر بجراحه التي نجمت عن انفجار لغم أصيب به في منطقة عين زاره أثناء قيامه بحرق بعض الأعشاب والمخلفات وتم نقله إلى المستشفى الجامعي طرابلس.

المستشفى الميداني عين زارة "الكحيلي" يقوم اليوم الاثنين الموافق 6-7-2020 باسعاف المواطن الطاهر احمد عياد 49 سنه متأثر… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Montag, 6. Juli 2020

وفي وقت سابق، أفاد مركز الطب الميداني والدعم، أمس الاثنين، بإصابة أحد عناصر إزالة الألغام ومخلفات الحرب جراء انفجار لغم زرعته عناصر حفتر في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن المستشفى الميداني صلاح الدين، قام بإسعاف توفيق محمد عوض البالغ من 30 عاماً ، التابع للكتيبة 16 مشاة إثر إنفجار لغم بالمباني السكنية في منطقلة صلاح الدين جنوب طرابلس، أثناء قيامه بنزع الألغام، مشيراً إلى أن الحالة مستقرة.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”، بمقتل شخصين اثنين، أمس الأول الأحد، جراء انفجار لغم زرعته عناصر حفتر في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن القتيلين حسام مادي وطارق فرحات، هم من عناصر منظمة حقول حرة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، لقيا حتفهما خلال تعاملهما مع لغم زرعته عناصر حفتر في الأحياء السكنية ببلدية عين زارة قبل دحرهم وهروبهم منها.

بتاريخ اليوم الاحد الموافق 05/07/2020 بمنطقة عين زاره وفات شخصين يتبعان منظمة الحقول الحرة لنزع الألغام نتيجة انفجار لغم… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Sonntag, 5. Juli 2020

اسقبل المستشفي الجامعي طرابلس اليوم الأحد الموافق5-7-2020 شهداء الواجب في قسم الأزالة والتخلص من مخلفات الحرب والألغام… Gepostet von ‎مركز الطب الميداني والدعم‎ am Sonntag, 5. Juli 2020

وفي سياقٍ ذي صلة، اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن عميق حزنها وأسفها لوفاة إثنين من العاملين في المجال الإنساني في إزالة الألغام وذلك يوم أمس في جنوب طرابلس، وتقدمت بتعازيها القلبية لأسرتيهما وأحبائهما.

وقالت الممثلة الخاصة بالإنابة في بيان: “يعتريني حزن عميق لوفاة شخصين آخرين من العاملين في إزالة الألغام واللذين توفيا أثناء أداء واجبهما، مضحيَيْن بأرواحهما من أجل ضمان خلو الأحياء السكنية من الأجهزة المتفجرة ومخلفات الحرب.. وقد عملا بكل بسالة وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة كي يتمكن أترابهما الليبيون من العودة بأمان إلى منازلهم التي يتوقون إليها”.

وحذرت وليامز من أن “زرع الأجهزة المتفجرة في الأحياء المدنية وبشكل عشوائي من قِبل قوات حفتر، الأمر الذي تسبب منذ مايو الماضي، وحسبما أفادت التقارير، في مقتل وجرح 81 مدنياً و 57 من غير المدنيين، بمن فيهم عاملون في مجال إزالة الألغام، يعدّ انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي”.

وحيت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة شجاعة العاملين في مجال البحث وإزالة الألغام من الهندسة العسكرية والشرطة الليبية وهيئة السلامة الوطنية، فضلاً عن المنظمات الإنسانية المعنية بمكافحة الألغام.

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث المأساوي يُؤكد الحاجة الملحة لدعم الشركاء الليبيين المعنيين، بما في ذلك من خلال توفير موارد إضافية مثل التمويل والتدريب والمعدات.

وأكدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من جديد دعمهما المستمر للشركاء الليبيين والمجتمعات المحلية والأطراف المعنية في ليبيا ممن يعملون بلا كلل لتخليص ليبيا من خطر المفخخات، بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.