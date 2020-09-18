ألكانتارا.. من «البافاري» إلى «الريدز» بعقد طويل الأمد

انتقل الإسباني “تياغو ألكانتارا” بشكل رسمي إلى صفوف نادي ليفربول الإنكليزي، الجمعة، قادماً من بايرن ميونخ الألماني، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

وفي بيان نُشر على حسابه في تويتر، ذكر النادي أن ألكانتارا أصبح ثاني لاعب ينضم لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي، بعد اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب أوليمبياكوس السابق.

وبعد لحظات من إتمام الصفقة، قال الكانتارا، الذي سيرتدي الرقم 6، لموقع النادي الرسمي إنه:

شعور رائع. لقد كنت أنتظر هذه اللحظة لوقت طويل وأنا سعيد جدا لوجودي هنا.

وبلغت قيمة انتقال النجم الإسباني، لبطل الدوري الممتاز الإنكليزي، 20 مليون جنيه استرليني، إضافة الى 5 ملايين كمكافآت، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

يُشار إلى أن ألكانتارا دافع عن ألوان النادي البافاري منذ العام 2013، لكنه فضل خوض تجربة جديدة بعدم تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في صيف 2021 لأنه يرغب بترك نادي بايرن حيث حصد النجاح وتوج بلقب الدوري الألماني خلال مواسمه السبعة مع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية أربع مرات وتوج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان الفرنسي.