«ألكسندر دارشيف» سفيراً جديداً لدولة روسيا في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تعيين ألكسندر دارتشييف سفير جديد لروسيا في واشنطن.

وقالت الوزارة إن “واشنطن أرسلت إلينا مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف سفيرا جديدا لروسيا لدى الولايات المتحدة”.

وهذا “بدأت أمس في إسطنبول محادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين، والاجتماع المغلق المنعقد بين دبلوماسيين روس وأمريكيين في مقر القنصل العام الأميركي هو ثاني لقاء بين ممثلين عن الدولتين، بعد اجتماع جرى في 18 فبراير في السعودية، وكان الأول منذ بدء الحرب في فبراير 2022”.

هذا “وتخرج دارشيف، من جامعة موسكو الحكومية عام 1983، يتحدث الانجليزية والفرنسية ويعمل في الوزارة منذ عام 1992. ومن أكتوبر 2014 إلى يناير 2021، كان سفيرًا لدى كندا، ومنذ يناير 2021 مديرًا لإدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، وفي 10 أكتوبر، أعفى الرئيس فلاديمير بوتين، أناتولي أنتونوف من مهامه كسفير لروسيا لدى الولايات المتحدة، حيث يشغل هذا المنصب منذ عام 2017”.