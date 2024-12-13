ألمانيا.. أسعار الكهرباء تصعد إلى مستوى تاريخي

ذكرت صحيفة “هاندلسبلات”، الألمانية، أن “أسعار الكهرباء في ألمانيا وصلت إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث بلغ سعر الميغاواط في الساعة أمس الخميس 936 يورو”.

وبحسب الصحيفة، “لم تبلغ أسعار الكهرباء ذروة مثل هذه حتى في ذروة أزمة الطاقة في العام 2022، حينها لم تتجاوز الأسعار مستوى 900 يورو”.

وبحسب الصحيفة، “عزا خبراء ارتفاع أسعار الكهرباء للطقس وللرياح القوية الأمر الذي لا يسمح لمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعمل بكامل طاقتها، حيث أجبر ارتفاع أسعار الكهرباء بعض الشركات في ألمانيا على تعليق الإنتاج، بما في ذلك توقف مصنع “فيرالبي” للصناعات المعدنية الكهربائية.

من جهته، “اشتكى رئيس اتحاد الصناعات الكيميائية فولفجانج جروس إنتروب، من الفشل المستمر في نظام إمدادات الكهرباء، ودعا المسؤول لتحديث منظومة الكهرباء، وقال إنه يتوجب على الحكومة “تحديث المنظومة بالكامل”، مشيرا “إلى بناء محطات طاقة احتياطية فضلا عن مرافق تخزين الطاقة، وحذر من “انهيار المنظومة”.