ألمانيا.. أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السلطات الصحية الألمانية سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 400 وفاة و22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في ألمانيا ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بواقع 409 وفيات و22771 إصابة مقارنة مع 702 وفاة و31300 إصابة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و494009 إصابات مؤكدة منها 26049 حالة وفاة.

واضطرت الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان مؤخرا أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.